Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года
31.12.2020, 19:50,
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Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.
«Дорогие подписчики. Прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле… Люблю вас всех, и каждому пришлю в директ персональное поздравление. С Новым годом!» – написал Ургант в своем Instagram.
На фото половина головы ведущего обрита коротко, а вторая половина оставлена как есть.
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«Хорошая прическа, сделаю такую же», – прокомментировал kalinskyruslan.
«Ого, персональное поздравление. Боюсь, Ургант так всех и до марта с Новым годом не поздравит», – отметил 9mary_musicc6.
«С праздником, Иван! Будьте счастливы и здоровы!» – написала _natash_13.
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