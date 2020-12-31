 

Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года

31.12.2020, 19:50, Новости дня
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Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.

«Дорогие подписчики. Прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле… Люблю вас всех, и каждому пришлю в директ персональное поздравление. С Новым годом!» – написал Ургант в своем Instagram.

На фото половина головы ведущего обрита коротко, а вторая половина оставлена как есть.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

 

«Хорошая прическа, сделаю такую же», – прокомментировал kalinskyruslan.

«Ого, персональное поздравление. Боюсь, Ургант так всех и до марта с Новым годом не поздравит», – отметил 9mary_musicc6.

«С праздником, Иван! Будьте счастливы и здоровы!» – написала _natash_13.



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