 

Алиев объяснил цель российско-турецкого центра в Карабахе

31.12.2020, 18:58, Новости дня
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе необходим для стабильности региона.

«Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы все еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом», – цитирует Алиева РИА «Новости».

Азербайджанский президент добавил, что в Армении есть политические силы с «реваншистскими мыслями», заявляющие о планах начать войну с Баку. «Естественно, такие попытки будут немедленно пресечены на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию», – сказал Алиев.

Ранее в четверг Алиев заявил, что совместный центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе РФ и Турции будет создан в ближайшие 10-14 дней.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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