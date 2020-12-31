В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки

31.12.2020, 18:06, Новости дня

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В топ-100 самых красивых девушек по версии развлекательного ресурса TC Candler попали четыре россиянки. Рейтинг возглавила модель из Израиля Яэль Шелбия.

Рейтинг каждый год составляет портал TC Candler и Independent Critics, видео со списком опубликовано на YouTube-канале ресурса, передает РИА «Новости».

Яэль Шелбия попала в список в четвертый раз, до этого она занимала места в нем в 2017, 2018 и 2019 годах.

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Публикация от Yael Shelbia (@yaelshelbia)

Россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла в списке 28 место.

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Публикация от dasha taran (@taaarannn)

42 место заняла 19-летняя жительница Новосибирска Наталья Цевельчугова.

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Публикация от Tasha Tsevel (@tsevelta)

Актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68 строчку в списке.

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Публикация от Angelina Danilova (@angelinadanilova)

В июле на Украине наградили девушку с самым большим бюстом. Этого звания удостоилась уроженка Полтавской области Мила Кузнецова. Судьи зафиксировали у нее 13 размер груди.