 

В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки

31.12.2020, 18:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В топ-100 самых красивых девушек по версии развлекательного ресурса TC Candler попали четыре россиянки. Рейтинг возглавила модель из Израиля Яэль Шелбия.

Рейтинг каждый год составляет портал TC Candler и Independent Critics, видео со списком опубликовано на YouTube-канале ресурса, передает РИА «Новости».

Яэль Шелбия попала в список в четвертый раз, до этого она занимала места в нем в 2017, 2018 и 2019 годах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yael Shelbia (@yaelshelbia)

 

Россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла в списке 28 место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от dasha taran (@taaarannn)

42 место заняла 19-летняя жительница Новосибирска Наталья Цевельчугова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tasha Tsevel (@tsevelta)

Актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68 строчку в списке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Angelina Danilova (@angelinadanilova)

В июле на Украине наградили девушку с самым большим бюстом. Этого звания удостоилась уроженка Полтавской области Мила Кузнецова. Судьи зафиксировали у нее 13 размер груди.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Машину обстреляли в Ингушетии

15.07 / Президент Азербайджана оценил необходимость мобилизации

12.08 / Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

22.08 / Ученые вырастили работающую миниатюрную модель человеческого сердца

14.07 / Больше никаких “Краснокожих”. Команда по американскому футболу объявила о переименовании

30.09 / Наблюдатели: Турция направила сирийских бойцов в Азербайджан

23.10 / В мире: Окончание войны в Ливии сулит РФ финансовые выгоды

30.07 / Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты

31.07 / Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

10.07 / НАТО так зациклилось на России, что упустило из вида «китайскую угрозу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска