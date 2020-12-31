Британцев призвали отмечать Новый год дома

31.12.2020, 18:06, Новости дня

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Полиция Лондона призвала граждан отмечать Новый год дома, не собираясь большими компаниями, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Наслаждайтесь новогодним праздником сегодня вечером у себя дома. Ваша вечеринка или сбор компании кому-то могут стоить жизни», – передает РИА «Новости» сообщение правоохранителей.

Сотрудники полиции в четверг вечером намерены особенно тщательно патрулировать улицы Лондона, чтобы обеспечить соблюдение правил безопасности в связи с COVID-19.

С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.

Согласно данным минздрава Великобритании, число заболевших новым штаммом коронавируса в последние недели неуклонно растет. Суточный прирост заболевших за последние два дня превышал 50 тыс. человек.