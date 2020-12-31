 

Руслан Щербань: Отец спал в сутки два часа максимум. Из шахты ушел, когда ему был 41, а в 50 уже погиб – за девять лет он добился колоссальных результатов

31.12.2020, 15:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что его отец Евгений Щербань спал по несколько часов в сутки.

“Ординарный человек такого [успеха, как отец] не достигнет. То есть человек с обычным мышлением просто будет ходить на работу. А он спал в сутки два часа максимум. Он спал с 11 до 12, а потом – с пяти до полседьмого. Плюс-минус. Это, видимо, привычка. Еще шахтерская закалка. Плюс он мыслил глобально. Он из шахты ушел, когда ему был 41, а в 50 уже погиб – за девять лет он добился колоссальных результатов”, – подчеркнул Щербань.

“По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа”. Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации “Атон”, куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг “Индустриальный союз Донбасса”. Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / “Карантин выходного дня”. Во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков

05.12 / Вместо отказа от угля пандемия грозит привести к его ренессансу

08.08 / Яблочный уксус приводит к снижению уровня инсулина и сахара в крови

09.07 / Москва призвала к скорейшим переговорам с Прагой

12.09 / Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

03.09 / DM – британские начальники и сотрудники разошлись во мнении, когда возвращаться в офисы

13.10 / ООН: изменение климата может увеличить спрос на гуманитарную помощь

27.08 / Мишустин анонсировал программу развития Дальнего Востока до 2035 года

11.07 / Коронавирусные «качели» в России 

01.09 / В Сыктывкаре открылась школа на 1,2 тыс. мест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска