Руслан Щербань: Отец спал в сутки два часа максимум. Из шахты ушел, когда ему был 41, а в 50 уже погиб – за девять лет он добился колоссальных результатов

31.12.2020, 15:24, Новости дня

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В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что его отец Евгений Щербань спал по несколько часов в сутки.

“Ординарный человек такого [успеха, как отец] не достигнет. То есть человек с обычным мышлением просто будет ходить на работу. А он спал в сутки два часа максимум. Он спал с 11 до 12, а потом – с пяти до полседьмого. Плюс-минус. Это, видимо, привычка. Еще шахтерская закалка. Плюс он мыслил глобально. Он из шахты ушел, когда ему был 41, а в 50 уже погиб – за девять лет он добился колоссальных результатов”, – подчеркнул Щербань.

“По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа”. Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации “Атон”, куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг “Индустриальный союз Донбасса”. Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Дмитрий ГОРДОН

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