“Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!” Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию

31.12.2020, 15:24, Новости дня

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Супруга российского режиссера и основателя юмористического журнала “Ералаш” Екатерина Белоцерковская 31 декабря на своей странице в Instagram Stories обнародовала видеозапись, в которой рассказала о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом супруга.

“Вынуждена сказать прямо: ухудшений на данный момент нет. Мой муж действительно находится в больнице на лечении. И я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все! Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось”, – сообщила она.

Белоцерковская подчеркнула, что Грачевский действительно переведен в реанимацию, но находится в сознании и читает публикации в прессе.

“Он находится под большим потоком кислорода”, – подытожила она.

Белоцерковская – третья жена режиссера. Она младше режиссера на 35 лет. Пара поженилась в августе 2017 года, а в апреле 2020 у них родился сын Филипп.

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря сообщил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимацию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,1 млн человек, из которых 55,6 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.