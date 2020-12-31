Зеленский заявил, что “Нафтогаз” поставляет украинцам самый дешевый газ среди 50 компаний

31.12.2020, 14:32, Новости дня

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У НАК “Нафтогаз України” самый дешевый газ среди всех поставщиков в стране. Об этом 31 декабря во время визита в Ивано-Франковскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует его сайт.

“Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. “Нафтогаз” должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле”, – сказал глава государства.

В Офисе президента Украины отметили, что на сегодняшний день газ домохозяйствам в Украине поставляют более 50 компаний.

Зеленский заявил, что обсудил вопрос цен с главой “Нафтогазу” Андреем Коболевым и выяснил, что у государственной компании “сегодня самые дешевые цены среди всех поставщиков”: 7,22 грн/м³ при средней стоимости поставок областными газсбытами в 9,9 грн/м³.

“Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем “Нафтогаз”, – рассказал Зеленский.

Он призвал представителей власти на местах “разъяснять людям, как можно сэкономить на платежках за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного “Ощадбанка” для смены поставщика газа и проведения расчетов”.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

“Нафтогаз” повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).