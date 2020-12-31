NewsOne – украинцу на дельтаплане не удалось переправить контрабандные сигареты в Польшу

31.12.2020, 14:16, Новости дня

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Гражданин Украины на дельтаплане пытался переправить контрабандную партию сигарет на территорию Польши, однако летательный аппарат потерпел крушение. Как передаёт NewsOne, пилот остался жив, но получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за контрабанду и незаконное пересечение границы.



Reuters

Дельтаплан с контрабандой, который пилотировал житель Украины, упал на территории Польши. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а товар изъяли. Как передаёт NewsOne, об этом сообщили в пресс-службе Надбужанского отдела пограничной службы Польши 29 декабря.

Инцидент произошел ещё 21 числа. Польские пограничники заметили летающий объект на довольно большой высоте, который продвинулся вглубь территории страны. Стражи порядка заподозрили, что дельтаплан используют для транспортировки незаконных товаров, и следили за ним дальше.

В итоге пограничный отряд обнаружил возле города Вольчины разбитый мотопланер, разбросанные вокруг него пакеты с контрабандой и пилота. Он остался жив, но получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. Мужчина оказался 44-летним украинцем.

В коробках правоохранители нашли контрафактные сигареты на сумму свыше 112 тыс. злотых. По версии пограничников, злоумышленник должен был без приземления сбросить товар около реки Буг и улететь обратно.

Открыто уголовное дело. За контрабанду сигарет и незаконное пересечение границы украинцу грозит до пяти лет тюрьмы.