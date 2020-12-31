MSNBC – из-за всё большего числа госпитализированных в Калифорнии пациентов размещают даже в больничных магазинах

31.12.2020, 14:16, Новости дня

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На фоне полной загруженности реанимационных отделений, пациентов в калифорнийских больницах размещают в любом свободном месте: в приёмном покое, в залах для совещаний и даже в больничных магазинах, передаёт MSNBC. При этом, несмотря на то что медучреждениям удалось расширить границы своего физического пространства, остаётся другая проблема — нехватка медперсонала, говорится в материале.

Больницы Калифорнии оказались в кризисной ситуации. Вы только что слышали, как медперсонал этого штата рассказывал о том, что к ним волна за волной текут пациенты с COVID-19. И у них очень мало надежд на то, что в скором времени наступит облегчение.

Несмотря на все усилия, количество пациентов, поступивших с ковидом в больницы Калифорнии, продолжает расти. Теперь госпитализированных уже почти 21 тысяча. При этом способность больниц поддерживать высокий уровень медобслуживания продолжает падать.

В свежей статье Los Angeles Times вырисовывается ужасная картина реального положения дел в палатах для ковидных больных.

На фоне полной загруженности реанимационных отделений пациентов размещают в любом свободном месте: в приёмном покое, в залах для совещаний и даже в больничных магазинах. И хотя больницам, возможно, и удалось расширить границы занимаемого ими физического пространства, однако им элементарно не хватает медперсонала для обеспечения безопасного уровня медицинского обслуживания на тот случай, если нынешний бурный рост (госпитализируемых. — ИноТВ) продолжится.

Даже кислород, являющийся неотъемлемой частью лечения ковидных пациентов, теперь в дефиците. Такие условия ведут к катастрофическим последствиям. В понедельник Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса опубликовал ошеломляющую статистику: за прошедшую неделю каждые 10—15 минут кто-то умирал от ковида.

С нами на связи доктор Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения Лос-Анджелеса. Доктор, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Не могли бы вы для начала объяснить нам, насколько плохо сейчас обстоят дела в Калифорнии?

БАРБАРА ФЕРРЕР, директор Департамента общественного здравоохранения Лос-Анджелеса: Конечно. Благодарю вас, Кэйси. Очевидно, что настали тревожные и изнурительные дни. И мы уже несколько месяцев наблюдаем непрерывный ежедневный прирост числа людей, которые сдают положительные тесты на COVID-19. В настоящий момент в одном лишь округе Лос-Анджелес каждый час положительный тест на COVID-19 сдают приблизительно 600 человек.

В результате количество госпитализируемых также увеличивается. И, к сожалению, из-за роста числа госпитализаций происходит наблюдаемое нами резкое увеличение количества умерших. По нашей оценке, здесь, в округе Лос-Анджелес, ежедневно положительный тест на COVID-19 сдают в среднем 14—15 тысяч человек. Приблизительно 10—20 процентам людей с выявленным коронавирусом в тот и иной момент требуется лечение в больнице.

Так что вы легко можете увидеть, почему здесь, в округе Лос-Анджелес, больницы не справляются. И, например, мы сегодня сообщим о том, что в больницах сейчас находятся более семи тысяч больных COVID-19. Это вновь станет самым высоким, по сравнению с любым другим днём, показателем по числу госпитализированных пациентов.

При этом в декабре мы каждый день били рекорды по числу людей, которым требуется лечение в больнице.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2020 года.