Праздничные рецепты от звезд “Дизель Шоу”. Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко

31.12.2020, 13:40, Новости дня

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Участники украинского юмористического проекта “Дизель Шоу” поделились рецептами блюд в интервью изданию “Телеграф” .

Запеченная горбуша по рецепту Евгения Сморигина.

Ингредиенты:

2 килограмма горбуши;

650 граммов брокколи;

3 головки лука;

2 штуки лимона.

Фото: smorigin_evgeni / Instagram

Для соуса понадобятся сметана 15% жирности (360 граммов), горчица (1 чайная ложка), укроп (1 пучок), чеснок (2 зубчика), соль, перец, приправа по вкусу.

Брокколи нужно отварить в подсоленной воде. Это займет 2 минуты. Слить воду и добавить оливковое масло. Кольцами нарезать лук и лимон. Для соуса в сметану добавить 1 чайную ложку горчицы, 2 зубчика чеснока, приправу. Нарезанный укроп добавить в сметану, хорошо перемешать.

Нарезанную горбушу посолить, поперчить и посыпать розмарином. Дать рыбе настояться 20 минут. На противень, накрытый фольгой и смазанный маслом разложить лук, лимон и рыбу. Вылить сок лимона на рыбу. Полить соусом и выложить брокколи. Накрыть фольгой и поставить в духовку на 30 минут при 200 градусах.

Фаршированные яйца. Рецепт Виктории Булитко

Ингредиенты:

4 вареных вкрутую яйца;

1/2 авокадо;

1/2 ч.л. лимонного сока;

1 зубчик чеснока;

10 гр грецкого ореха;

2 ч. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

зелень.

Фото: bulitka / Instagram

Яйца нужно разрезать пополам и вынуть желтки. Взбить из до однородной массы вместе с авокадо, оливковым маслом, чесноком, лимоном, орехами. Смесь выложить в дольки белков и украсить зеленью.

Верещака по рецепту Александра Бережка

Ингредиенты:

1 килограмм свиных ребер;

1 литр темного хлебного кваса;

1 головка чеснока

2–3 столовая ложка подсолнечного масла;

1 чайная ложка орегано;

2 столовые ложка муки;

50 граммов сливочного масла;

1 столовая ложка панировочных сухарей;

2-3 веточки петрушки;

соль и перец по вкусу.

Фото: berezhoks / Instagram

Свиные ребра нужно нарезать, посолить и поперчить, дообавить измельченный чеснок. Подрумянить свинину на сковороде с небольшим количеством масла. Переложить ребра в глубокую форму для запекания и притрусить орегано. Влить литр темного кваса. Запекать свинину при 180 градусах в течение часа.

Готовые ребра накрыть фольгой, чтобы они не остыли к подаче. Квас слить в сотейник и выпаривать в течение 15 минут. Смешать 2 столовые ложки муки и 50 граммов размягченного сливочного масла. Добавить смесь в сотейник, перемешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков. При подаче ребра полить получившимся соусом и присыпать панировочными сухарями. Можно также добавить зелень.

Шарлотка с мандаринами от Евгения Гашенко.

Ингредиенты:

150 граммов растительного масла;

0,5 стакана сахара;

1,5 стакана муки;

3 яйца;

2 столовые ложки сметаны;

6 штук мандаринов;

1 чайная ложка разрыхлителя;

0,5 чайной ложки ванилина.

Фото: dizelgan / Instagram

Венчиком взбить яйца и сахар до образования пены, добавить растительное масло и сметану. В муку добавить разрыхлитель и ванилин, замесить тесто. Мандарины почистить и разрезать пополам. Форму для запекания застелить пергаментной бумагой. Выложить мандарины срезом на дно. Залить тестом.

Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 35-45 минут.

Легкий салат от Яны Глущенко

Ингредиенты: редька дайкон, морковь, свежий огурец, соус терияки, кунжут, лимонный сок или натуральный яблочный уксус, нерафинированное растительное масло (подсолнечное или кукурузное), мед. Пропорции Глущенко не указала.

Фото:yamo4ka / Instagram

Морковь, огурец и редьку необходимо нарезать соломкой, терияки смешать с маслом и медом, добавить лимонный сок или уксус по вкусу. Все овощи перемешать, заправить соусом и посыпаем кунжутом. Предварительно кунжут нужно подсушить на сковороде.