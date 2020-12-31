Зеленский назначил Майко послом Украины в Туркменистане

31.12.2020, 12:48, Новости дня

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30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подприсал указ о назначении Виктора Майко Чрезвычайным и Полномочным Послом в Туркменистане. Документ №610/2020 обнародован на сайте главы государства.

Майко с 2005-го по 2010 год уже занимал эту должность, а с 2010-го по 2014-й был заместителем министра иностранных дел Украины.

Журналист Игорь Соловей пишет в своем Facebook, что это назначение дает шанс Украине “восстановить свое мощное присутствие в Туркменистане”.

“Потому что Майко хорошо знают в Туркменистане – он уже работал послом в этой стране в 2005–2010 годах. Именно за время его каденции товарооборот с Туркменистаном достигал 6 млрд долларов США. А украинские строительные компании реализовывали многомиллионные проекты. Именно поэтому руководство Туркменистана чрезвычайно положительно отреагировало на запрос украинской стороны о назначении Майко. Как подтверждение: агреман, одобряющий предложенную кандидатуру, Киев получил от принимающей стороны в рекордные сроки: за три дня (обычно эта процедура занимает месяцы!!!)” – отметил Соловей.

Послом Украины в Туркменистане с 2010 года был Валентин Шевалев, его Зеленский освободил от должности в июле 2019 года. Временным поверенным в делах Украины в Туркменистане 3 ноября 2020 года был назначен Александр Гончаров.