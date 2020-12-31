Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова

31.12.2020, 12:48, Новости дня

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Российская актриса Кристина Асмус 31 декабря в Instagram Stories заявила, что не может подобрать подарок для экс-супруга – российского комедийного актера Гарика Харламова.

“Третий час ищу бывшему мужу подарок. Что-то, когда он мужем был, с этим попроще было”, – написала она, обнародовав селфи из обувного магазина.

Фото: asmuskristina / Instagram

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”.

Актриса была замужем за Харламовым. В июне 2020 года супруги одновременно на своих страницах в Instagram сообщили о расставании.

Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

22 декабря артистка заявила, что именно она стала инициатором развода.