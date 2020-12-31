Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash

31.12.2020, 11:02, Новости дня

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Заразившийся коронавирусом российский режиссер и основатель юмористического киножурнала “Ералаш” 71-летний Борис Грачевский переведен из палаты в реанимацию. Об этом 31 декабря проинформировал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что у режиссера диагностирована пневмония, а назначенное врачами лечение не дало ожидаемых результатов.

О заражении Грачевского коронавирусом стало известно 21 декабря. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря сообщил, что был госпитализирован.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,1 млн человек, из которых 55,6 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.