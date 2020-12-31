Геращенко: Может, в Уголовный кодекс внесли изменения – “никому убивать нельзя, а Микитасю – можно”?

31.12.2020, 11:02, Новости дня

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Любой бандит, пойманный за совершенные им преступления, всегда пытается лгать, чтобы выгородить себя.

Это – аксиома.

Особенно это хорошо получается у богатых бандитов, которые могут нанять себе профессиональных лжецов в защитники.

Дальше используется стандартный набор манипуляций: “Я – не я, и хата не моя!”, “Переписки сфальсифицированы! Голос похож на мой, но не мой!”, “Ich bin больной!”.

Оно и понятно – за организацию похищения и вымогательство можно получить лет 12 на нарах. А ведь так хочется снова красиво жить, ездить на Lamborghini, летать чартерами за счет средств 15 тыс. семей киевлян, так надеявшихся получить в срок свое жилье, заплатив наперед.

Только, что-то не сильно складно врать получается.

Как быть например с такими фактами? Было подстроено похищение мужчины, знакомого с подозреваемым 8 декабря в 12.30 на улице Княжий Затон? Подстроен звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и позвонившего и сказавшего маме, что ему страшно? Подстроен также звонок мамы школьника на линию “102”, которая сообщила о том, что на глазах ее сына неизвестные затолкали сопротивляющегося мужчину в джип Toyota и увезли?

Затем полиция сработала подозрительно быстро. Все это также было подстроено? По логике Микитася и его защитников – конечно!

Полиция по камерам системы “Безпечне місто” отследила машину похитителей и установила примерный район на отшибе Киева, куда она заехала. А затем, это опять-таки было подстроено, патрульные полицейские выполнили свой долг, обнаружили авто подозреваемых, провели задержание и освободили похищенного.

Затем освобожденный похищенный (вообще негодяй высшей меры) очень складно стал врать под запись про обстоятельства похищения и раскатывать о разговорах с подозреваемым в организации похищения, во время того, как его душили и запугивали четверо бандитов.

В общем, все объединились воедино против бедного Микитася. ￼Хотя ведь он в разговоре с мамой, перехваченном детективами НАБУ осенью 2019 года, прямо заявил: “Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания уже”.

Интересно, какие это “законные основания”?! Может, в Криминальный кодекс внесли изменения и в ст. 115 – “никому убивать нельзя, а Микитасю – можно”?

Ай-ай-ай, а мы-то об этом и не знали!

Слив протокола расшифровки разговора Микитася с мамой, составленный детективом НАБУ, широко доступен в СМИ и сам Максим его не отрицает.

Да, до убийств он действительно не успел дойти. А вот до похищения тех, кто, как он считал, должны ему большие деньги за отсутствие результатов по “решалову” вопросов в правоохранительных органах, судя по всему, успел.

Поэтому суд, заслушав сторону обвинения и защиты, сам примет решение, какую меру пресечения выбирать Микитасю на период следствия. А все эти истерики и передергивания фактов защитой Микитася и им самим, являются лишь попытками надавить на суд.

Имеющий уши – да услышит. Имеющий глаза – да увидит. Умеющий анализировать факты – да поймет, что вор и бандит должен сидеть в тюрьме.

P. S. От имени руководства МВД выражаю благодарность маме и ее 12-летнему сыну за бдительность и неравнодушие! К сожалению, далеко не все родители так хорошо воспитывают своих детей, что, видя, как совершается злодеяния, – не молчат и сообщают об этом родителям. А многие на месте этой женщины не стали бы звонить “102” и сообщать о похищении человека, поступая по принципу “моя хата с краю” и “чужие проблемы меня не касаются”. Спасибо вам, смелые и честные наши сограждане!

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора