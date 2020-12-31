Во взрыве в Йемене погибло три сотрудника Красного Креста

31.12.2020, 9:18, Новости дня

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В результате взрыва в аэропорту в йеменском городе Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба организации в Twitter.

Изначально Красный Крест сообщал о смерти двух своих сотрудников, третий оставался в числе пропавших без вести. Позднее МККК подтвердил смерть и третьего.

“С большим сожалением мы можем подтвердить, что третий коллега также погиб в результате сегодняшнего взрыва в аэропорту Адена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в Йемене”, – говорится в сообщении.

It is with great sadness we can confirm that a third colleague was also killed in today’s explosion in Aden airport. We send our deepest condolences to the families of all victims in Yemen. https://t.co/LKs8eRSnZn — ICRC (@ICRC) December 30, 2020

Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как чиновники вышли из самолета. В результате взрыва погибли как минимум 22 человека, 50 пострадали.

Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров в декабре этого года. Оно приняло присягу 26 декабря в столице Аравии Эр-Рияде. В его состав вошли представители ЮПС. Часть из министров являются сторонниками Хади. Его поддерживает Эр-Рияд, а сепаратистский совет – Объединенные Арабские Эмираты. ЮПС в августе 2019 года который вместе с войсками Хади и коалицией во главе с Саудовской Аравией воюет с хуситами, захватил Аден. Сепаратисты потребовали отставки официального правительства. Эти события поставили под угрозу деятельность международной коалиции и восстановление территориальной целостности Йемена. В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.