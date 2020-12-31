 

Российские хоккеисты в овертайме победили шведов на молодежном ЧМ

31.12.2020, 8:33, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею в овертайме победила команду Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне.

В составе сборной РФ голами отметились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). За шведов отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60). Амиров также забил на первой минуте матча, однако его гол был отменен из-за блокировки вратаря сборной Швеции со стороны капитана россиян Василия Подколзина. Из-за травмы игру пропустил форвард сборной РФ Егор Чинахов, передает ТАСС.

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— Хоккей РФ (@russiahockey) December 31, 2020

Сборная Швеции прервала свою рекордную серию побед на групповых этапах молодежного чемпионата мира, которая составляла 54 матча. Проигрыш россиянам стал первым за 14 лет – 31 декабря 2006 года команда уступила сборной США в овертайме (2:3).

По итогам группового этапа сборная РФ набрала 9 очков и заняла первое место в группе B. Команды Швеции и США имеют по 6 очков и в заключительном матче группового турнира 1 января сыграют между собой. Победивший в основное время коллектив догонит россиян по очкам, но уступит по личным встречам. Вечером 31 декабря последнюю путевку в четвертьфинал разыграют сборные Чехии (3 очка) и Австрии (0).

Ранее в плей-офф вышли сборные Канады, Финляндии, Словакии и Германии, представляющие группу A. Команда Игоря Ларионова в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со словаками, матч пройдет 2 либо 3 января.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Накануне российский хоккеист рассказал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев.



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