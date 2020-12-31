Ряженых «спецназовцев» в Петербурге задержали настоящие силовики

31.12.2020, 7:54, Новости дня

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Задержаны двое мужчин, которые под видом спецназа проводили «захваты» людей в рамках платных розыгрышей, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Региональное управление Росгвардии попросило дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая устраивала розыгрыши на платной основе – «клиент получал незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом», сообщили в главке.

При этом «для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов». Полицию «впечатлила» и экипировка: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные «пистолеты Стечкина», передает РИА «Новости».

После обращения Росгвардии силовики устроили настоящий захват, задержав двух «спецназовцев». Для этого микроавтобус «спецназа» был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна. При задержании присутствовали водитель микроавтобуса и оператор, которая снимала розыгрыши на видео. Ряженых собираются привлечь к ответственности «за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов».