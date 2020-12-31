 

Рогозин рассказал о планах Роскосмоса на 2021 год

31.12.2020, 7:54, Новости дня
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В новом году Роскосмос начнет исследовать Луну и продолжит подготавливаться к перевооружению, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В 2021 году @roscosmos приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара», – написал Рогозин в Twitter. 

Он подчеркнул, что изучение космоса – это жизненная необходимость, потому что наша планета «окружена мировым космическим океаном». Рогозин поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав здоровья и оптимизма.

необходимость. В 2021 году @roscosmos приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара.
Всё будет хорошо.
С Новым годом, друзья! pic.twitter.com/z3uynlRo74

— РОГОЗИН (@Rogozin) December 31, 2020

Напомним, 14 декабря космические войска ВКС РФ провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Летные испытания «Ангары-1.2» в Плесецке предусматривают три пуска, «Ангары-А5» – шесть. Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре «Ангары-А5» для летных испытаний и четыре серийных «Ангары-А5», поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.

Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что космодром Плесецк с 2025 года сможет совершать до 20 запусков ракет-носителей «Ангара» в год.



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