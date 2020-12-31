Глава Минздрава подвел итоги года

31.12.2020, 7:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил медработников с наступающим Новым годом, подведя итоги уходящего года.

«Медицинский работник стал поистине национальным героем, каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны», – считает министр. В канун Нового года он поблагодарил всех медицинских работников страны – врачей, фельдшеров, медсестер, младший медицинский персонал, работников первичного звена, ведущих региональных и федеральных центров, сельских медиков, сотрудников службы скорой помощи, которая в этом году обрела свой профессиональный праздник. «Поздравляю студентов, аспирантов, ординаторов, профессорско-преподавательский состав медвузов и, конечно, фармацевтических работников», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, в 2021 году предстоит еще много работы. «Уже с 1 января в стране стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшему. Мы также продолжим большую работу по улучшению диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и, надеюсь, скоро возобновим диспансеризацию», – сказал он.

Мурашко заявил, что уходящий год был трудным и крайне напряженным, но при этом были моменты, которыми можно гордиться: «прежде всего – это наше сплочение, готовность противостоять серьезнейшим вызовам, таким как пандемия». По словам министра, общими усилиями в период пандемии удалось мобилизовать систему здравоохранения и не допустить взрывного роста заболеваемости, оперативно решить проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой медицинской продукцией.

«Чувство особой гордости вызывает прорыв медицинской науки – первой в мире РФ зарегистрировала вакцину для профилактики ковида, которая уже доказала свою высокую эффективность и используется в практике», – отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что привившиеся от коронавируса россияне с января смогут получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме в своем личном кабинете на портале госуслуг.