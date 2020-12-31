 

Компания Apple все-таки будет устанавливать дисплеи 120 Гц на смартфоны iPhone 13 Pro

31.12.2020, 3:58, Новости дня
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Ранее анонимные источники сообщали, что компания Apple отказалась от установки на свои смартфоны iPhone 13 Pro нового экрана с частотой обновления изображения 120 Гц. Причиной якобы стала излишнее потребление энергии таким дисплеем. Однако теперь данная информация опровергается.

Как стало известно, проблема «прожорливости» экрана уже решена специалистами компании. Поэтому в новом году будет представлен iPhone 13 Pro с дисплеем, который обновляет картинку 120 раз в секунду.

Для того чтобы решить проблему, разработчику пришлось применить технологию LTPO-TFT. Новая панель потребляет даже меньше электроэнергии, чем LTPS, а изображение на ней более качественное. Остальные модели iPhone из тринадцатой линейки продолжат выходить со стандартными экранами.



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