Захарова назвала сдерживание РФ глобальной целью Запада

31.12.2020, 2:42, Новости дня

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Сдерживание РФ и остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» являются основными глобальными целями Запада, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что у Запада «есть главная цель, первая глобальная цель – сдерживание России». Остановка строительства газопровода – это «вторая цель, которая является частью вот этой глобальной цели», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Под них «будут подбираться персонажи, игроки, все что угодно будет подбираться для того, чтобы постоянно иметь возможность развивать и использовать в качестве информационного повода, использовать в качестве захода на новые витки санкций», сказала она. Официальный представитель МИД РФ заявила, что «мелкие, крупные различные поводы» нужны для обслуживания «этой глобальной цели».

Напомним, Захарова также заявила, что рядовые американцы не могли бы понять, почему должны считать Россию угрозой, поэтому СМИ пришлось « придумывать всякие истории». По ее словам, русофобия в США является одним из основных факторов внутриполитической борьбы.