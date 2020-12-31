 

Китай обвинили в оплате нападений на военных США в Афганистане

31.12.2020, 2:42, Новости дня
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СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома утверждают, что администрация США рассекретит неподтвержденные разведданные о денежных вознаграждениях со стороны Китая за нападения на военных США в Афганистане.

Как утверждает источник Axios, у США якобы есть «свидетельства» того, что Китай «пытался финансировать нападения на американских военнослужащих со стороны негосударственных действующих лиц в Афганистане, предлагая финансовые средства поощрения или же «вознаграждения».

Сообщается, что 17 декабря помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен представил Дональду Трампу разведданные, касающиеся этого вопроса. Белый дом решил рассекретить информацию. Сейчас ведомства проверяют ее, передает ТАСС.

В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом».

Трамп заявил, что растиражированная СМИ история была выдумана. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств о якобы сговоре России с боевиками. Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи также счел недоказанными утверждения о готовности РФ платить боевикам.



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