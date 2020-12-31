 

Финпомощь в связи с январским локдауном получило более 355 тыс. украинцев – Минсоцполитики

31.12.2020, 2:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Более 355 тыс. украинцев получили единоразовую помощь в размере 8 тыс. грн в связи с усилением карантина в январе 2021 года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует сайт правительства.

Всего по состоянию на 30 декабря подано 429 704 заявки для получения единоразовой материальной помощи физическим лицам – предпринимателям и работникам предприятий, деятельность которых приостановлена в связи с усилением карантинных ограничений, отметила Лазебная.

На выплату помощи в бюджете предусмотрено 8,3 млрд грн.

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать “карантин зимних каникул”“ – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. В частности, будут закрыты все учебные заведения, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, гостиниц, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам–предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный работник не может работать по совместительству или быть ФЛП. Заявки от физлиц принимаются до 31 декабря, от работодателей – до 21 декабря.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19. По подсчетам властей, помощь смогут получить 1,2 млн человек, а общий объем программы составит почти 10 млрд грн.

Заявки на получение госпомощи через портал “Дія“ принимаются с 14 декабря до конца месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / У сооснователя группы «Чайф» обнаружили коронавирус

02.12 / Нардеп рассказал, когда Рада рассмотрит пакет законопроектов о поддержке бизнеса в Украине

17.09 / “Будет очень больно”. Зеленский ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам

21.10 / В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве проведут военный парад – указ Зеленского

12.08 / ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

09.08 / Электрокары Audi E-Tron и E-Tron Sportback получили новую базовую версию

20.07 / Беларусь назначила Олега Кравченко послом в США

29.10 / Комендантский час введен в Филадельфии из-за вспыхнувших беспорядков

24.11 / Победу Байдена утвердили в Неваде

22.10 / Компания Thermaltake выпустила водоблок Pacific MX1 Plus для процессора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска