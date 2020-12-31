В Одессе автомобиль выехал на открытую площадку McDonald’s, пострадали два человека

31.12.2020, 1:34, Новости дня

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30 декабря на проспекте Шевченко в Одессе автомобиль выехал за пределы проезжей части на газон возле заведения общественного питания и сбил его посетительницу. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

31-летнюю женщину, на которую наехал Nissan, с травмами головы, грудной клетки и ушибом позвоночника доставили в больницу.

Водитель автомобиля рассказал, что ему стало плохо, он тоже госпитализирован.

По информации “Думской”, автомобиль выехал на территорию ресторана быстрого питания McDonald’s.

Удар был достаточно мощным. Машина снесла ограду вокруг кафе, на площадке разбросаны столы и стулья. Пострадавшую без сознания и с сильным кровотечением увезли на скорой помощи, отметило издание.

В полиции сообщили, что решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Видео: Думская Нет / YouTube