У квартиры матери Шабунина обнаружили взрывное устройство – полиция

31.12.2020, 0:42, Новости дня

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Сегодня вечером у квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Около 21.20 правоохранители получили сообщение, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, он состоит из двух гранат и черной коробки.

Было установлено, что в квартире проживает мать активиста.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники. Проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Сам Шабунин пока не комментировал случившееся.

23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.