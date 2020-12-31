 

В Чечне более 300 улиц названы в честь Кадырова и его родственников

31.12.2020, 0:42, Новости дня
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В чеченском селе Бачи-Юрт 25 декабря открыли спорткомплекс, названный в честь сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата. Об этом сообщила “Русская служба BВС”.

В селе Бачи-Юрт девять улиц и переулков названы в честь Кадыровых, есть улицы имени матери, отца, сестры и двух племянников главы региона. Село находится в Курчалоевском районе Чечни, в который входит и родное село Кадыровых. Его два года назад переименовали в Ахмат-Юрт в честь погибшего отца Рамзана Кадырова, пишет BBC.

Журналисты ВВС нашли в Чечне 346 улиц и переулков, названных в честь родственников Кадырова. Количество улиц с этой фамилией зависит от близости к значимым для семьи местам. Чем ближе к родовым селам, тем больше соответствующих названий.

Рамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года.

20 июля Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства за последние 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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