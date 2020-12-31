 

Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год

31.12.2020, 0:04, Новости дня
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Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», – сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в РФ пока еще неоднозначно стабильная, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

Кроме того, Попова сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует не посещать массовые детские мероприятия в новогодние каникулы для того, чтобы уберечь здоровье детей. «Свежий воздух – да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях – сегодня точно нет», – добавила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ от коронавируса скончался 70 тыс. 921 пациент, еще более 45 тыс. смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной.

Напомним, Попова сообщала, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.



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