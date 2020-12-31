Мишустин подписал постановление о контроле цен на социально значимые товары

31.12.2020, 0:04, Новости дня

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Если цены на социально значимые товары в течение 60 дней растут на 10% и более, кабмин может ввести предельные цены, говорится в постановлении правительства.

Подписанный главой кабмина документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что в том случае, если «в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ» рост составит не менее 10% «с исключением сезонного фактора», правительство может установить «предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней». Подготовкой предложений об установлении предельных цен займется МЭР, вместе с Минсельхозом они установят и порядок оценки влияния сезонного фактора, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее уже подписал закон о регулировании цен. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, позволяя правительству самому решать, когда регулировать цены, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ вторую неделю снижаются цены на сахар и подсолнечное масло. В начале декабря Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары.