Назван победитель девятого сезона шоу «Голос»

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31.12.2020, 0:04, Новости дня
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В девятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале победу одержала Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.

За нее проголосовали 51,1% телезрителей. Второе место занял Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина. Также в финале участвовали Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты (Василия Вакуленко). Как победительница шоу Габбасова получила домашнюю студию звукозаписи, передает ТАСС.

Среди наставников зрители сочли лучшим Басту, который получил 31% голосов. Шнуров набрал 28%, Гагарина – 23%, Сюткин – 18%. Деньги, собранные в ходе зрительского голосования, передадут в благотворительный фонд помощи людям с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями «Подсолнух».

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале стал певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков.



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