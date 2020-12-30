 

ФМБА получило разрешение на исследования препарата-антидота для лечения COVID

30.12.2020, 21:26, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе агентства.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований. В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям. Ведется набор добровольцев», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее в ФМБА рассказали о разработке вызывающей многолетний иммунитет вакцины от COVID-19.

Напомним, ФМБА планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19.



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