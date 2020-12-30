 

Попова объяснила случаи повторного заражения COVID-19

30.12.2020, 21:26, Новости дня
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Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что таких случаев во всем мире не более 50.

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в РФ зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.

В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.



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