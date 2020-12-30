 

Степанов рассказал, когда Украина cможет получить китайскую вакцину от COVID-19

30.12.2020, 21:10, Новости дня
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Подписание контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech – результат сложных переговоров, которые велись с лета. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал 30 декабря в эфире телеканала “Украина 24”.

“В соответствии с контрактом, первые 700 тыс. доз [вакцины] производства китайской компании Sinovac Biotech мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины либо в стране-производителе, либо в других, есть перечень стран, в том числе США, ЕС, Бразилия, Турция”, – пояснил Степанов.

По его словам, Украина рассчитывает на то, что одна из этих стран зарегистрирует китайский препарат в январе.

“7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии, после этого будет соответствующая регистрация. Поэтому мы в феврале рассчитываем получить эти 700 тыс. доз”, – отметил министр.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса18 324 человека умерли, 698 190 выздоровели. За сутки госпитализировали 2925 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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