В Подмосковье разъяснили график общественного транспорта в праздники

30.12.2020, 17:08, Новости дня

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Общественный транспорт Подмосковья в период новогодних праздников будет работать по графику выходного дня, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

«В четверг 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут работать по обычному графику рабочего дня. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт будет работать по графику выходного дня», – приводит РИА «Новости» сообщение.

С расписанием маршрутов можно ознакомиться в автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вход на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18.00 мск в целях реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей.