 

В 2021 году украинская армия получит ракетные комплексы “Нептун”

30.12.2020, 13:22, Новости дня
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Государственное Киевское конструкторское бюро “Луч”, которое входит в состав концерна “Укроборонпром”, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых ракетных комплексов “Нептун”, говорится на сайте госконцерна.

Согласно контракту в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

“Нептун” оснащен крылатыми ракетами, которые летают на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией “Мотор Січ”.

Головку самонаведения для ракеты, имеющей сверхвысокие углы обзора и способной определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие “Радионикс” совместно с государственной акционерной холдинговой компанией “Артем”.

Об успешном этапе испытаний “Нептуна” пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщала 5 апреля.

27 мая комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса. 23 августа комплекс “Нептун” был принят на вооружение украинской армии.

В начале сентября командующий Военно-морских сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа сообщал, что ВМС сформируют три дивизиона, которые будут вооружены береговым комплексом крылатых ракет “Нептун”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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