Песков рассказал о разговоре Путина и Чубайса

30.12.2020, 12:54, Новости дня

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Президент Владимир Путин действительно разговаривал с экс-главой Роснано Анатолием Чубайсом перед тем, как тот перешел на новую должность спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно имел место телефонный разговор, о нем не сообщалось, потому что мы о большей части рабочих телефонных разговоров президента за день не сообщаем – просто не имеем такой возможности», – передает его слова ТАСС.

По словам Пескова, Чубайс не получил кабинет в администрации президента. «Нет, Анатолий Чубайс не обзавелся кабинетом в администрации президента, потому что он на общественных началах [имеет] статус, он не является сотрудником администрации президента, поэтому он не имеет здесь кабинета», – сказал он.

Ранее Чубайс рассказал, что перед своим уходом с поста главы Роснано обсудил с президентом свой отказ от должности госслужащего.