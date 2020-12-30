 

Песков поблагодарил журналистов за работу в «странном» году

30.12.2020, 12:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Кремле желают, чтобы в 2021 году все сотрудники СМИ вернулись к привычной работе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я хочу вас всех поблагодарить за совместную работу в истекшем странном году. Хочу нам всем пожелать, чтобы уже в следующем году мы вернулись к привычной работе. Будем надеяться на лучшее», – цитирует ТАСС Пескова.

Он призвал сотрудников СМИ «надеяться на лучшее» и пожелал им «счастья и здоровья в новом году». 

Также Песков отметил, что 31 декабря не планирует проводить традиционный телефонный брифинг для представителей СМИ. При этом пообещал в случае острой необходимости быть на связи.

Ранее Песков назвал самым ярким воспоминанием 2020 года состояние «доселе неизведанного», которое появилось у него на фоне пандемии. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Трамп госпитализирован

16.11 / В Казахстане откроется завод по производству российской вакцины от COVID-19

09.08 / Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией

21.11 / Байден объявил сбор средств на финансирование «переходной команды»

28.10 / “Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов”. Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в Минске

21.08 / Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах

25.12 / Экс-офицер ЦРУ – американской разведке нужно показать, что они тоже могут действовать в киберпространстве противника

28.09 / Япония собралась наладить производство водородного топлива на Луне

26.06 / В нескольких городах Израиля резко увеличилось количество зараженных COVID-19

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска