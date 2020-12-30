ОПЗЖ возглавила парламентский рейтинг, “Слуга народа” – вторая – опрос

30.12.2020, 12:30, Новости дня

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“Оппозиционная платформа – За жизнь” возглавила парламентский рейтинг. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря результаты опроса Киевского международного института социологии.

ОПЗЖ готовы поддержать 23,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

“Слуга народа” на втором месте – 20,9%.

14,1% опрошенных намерены проголосовать за “Европейскую солидарность”, а 9,8% – за “Батьківщину”.

Также 5-процентный барьер преодолевают Радикальная партия (6,1%) и “Украинская стратегия Гройсмана” (5,2%).

Остальные партии набирают меньше 5%.

В частности, у “Силы и чести” – 4,4%, а у представленного сейчас в парламенте “Голоса” – 3,1%.

Опрос проводился с 17-го по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения страны в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.