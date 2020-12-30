Биткоин оновил исторический максимум и превысил $28 тыс.

30.12.2020, 12:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Криптовалюта биткоин утром 30 декабря обновила исторический максимум, подорожав до $28,58 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

Предыдущий рекорд криптовалюты был зафиксирован 27 декабря – тогда ее курс установился на уровне $27,59 тыс., 26 декабря курс составлял $25,39.

Скриншот: coindesk.com

Вместе с тем по состоянию на 11.40 30 декабря курс биткоина упал до $27,72 тыс.

Всего с начала 2020 года стоимость биткоина выросла на 289%. Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет в этом году благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.