Оставшегося в Туркменистане из-за пандемии ребенка вернули родителям в Москву

30.12.2020, 10:18, Новости дня

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о возвращении к родителям ребенка, который из-за пандемии остался один в Туркменистане.

«Завершилось еще одно дело. Благодаря активной работе МИД РФ, удалось ребенка из Туркменистана привезти к маме и папе в Москву. Так случилось, что из-за пандемии мальчик оказался отрезан от семьи, а тут умирает бабушка, и он остается совсем один в Туркменистане. «Вряд ли выйдет», – сказали мне одни. «Это невозможно», – сказали другие», – написала Кузнецова в Facebook.

«Но один звонок хорошему человеку, привел меня к другому хорошему человеку, и в итоге ребенок был включен в списки, которые были уже закрыты, были проведены переговоры с другим государством по вывозу ребенка, решены еще масса вопросов в считаные дни, и мальчик сейчас дома с родителями!» – добавила детский омбудсмен.

Ранее Кузнецова сообщила, что еще 19 детей из РФ в возрасте от трех до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам.