В Берлине начали выдавать паспорта «свободной Беларуси»

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30.12.2020, 10:18, Новости дня
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Активисты белорусской диаспоры начали выдавать в Берлине альтернативные паспорта «свободной демократической Республики Беларусь», получить его может любой желающий, гражданство значения не имеет.

Участники творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь» выдвинули единственное требование для получения паспорта – соискателю необходимо подписать заявление о том, что он не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении, передает Deutsche Welle.

Оформить такой паспорт можно прямо на месте около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом, который установлен прямо напротив здания официального дипломатического представительства Белоруссии в Берлине. Обладателями таких документов уже стали около ста человек.

Один из организаторов альтернативного посольства Тарас Сякерка решил оказывать «консульские услуги» в костюме Деда Мороза. Он рассказывает детям, где находится Белоруссия, дарит сладости, а взрослым предлагает подписать открытки солидарности с белорусскими политзаключенными.

Символический паспорт оформлен в цветах бело-красно-белого флага. В документе указываются фамилия, имя и отчество владельца, его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Согласно надписи в паспорте, документ годен на протяжении всего времени, «пока владелец документа не поддерживает диктатуру».

«Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы», – предупредил Сякерка.

Ранее член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики «народных посольств».



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