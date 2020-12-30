В РФ заготовили 13,5 тыс. тонн антиковидной плазмы

30.12.2020, 10:18, Новости дня

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В РФ заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом. В процессе заготовки антиковидной плазмы участвуют 58 регионов, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«С апреля мы создали методологию подготовки антиковидной плазмы. Мы сделали единый центр для России, координирующий заготовку антиковидной плазмы. И сейчас уже 58 регионов участвуют в этом процессе на основе единой методологии. 86 станций переливания крови заготавливают антиковидную плазму. Мы заготовили 13,5 тыс. тонн», – приводятся ее слова на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19.