Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в Евросоюзе в январе

30.12.2020, 9:54, Новости дня

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Европейское управление по лекарственным средствам (EMA), скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину от COVID-19, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сказал заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в интервью бельгийской газете Het Nieuwsblad 29 декабря.

По словам Ватиона, AstraZeneca еще даже не подавала заявку в EMA на одобрение и регулятор получил лишь некоторую информацию о вакцине.

Имеющейся информации не достаточно, чтобы гарантировать даже условное разрешение для британской вакцины, считает он.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

23 декабря компания подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.