 

Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи

30.12.2020, 9:54, Новости дня
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, можно ли вымакивать хлебом остатки еды.

“Можно ли хлебом вымакивать остатки пищи? Нет. Едим только то, что едят приборами.”, – заявила она.

Телеведущая продемонстрировала, как смотрится вымакивание хлебом остатков еды. Пост она сопроводила хештегом “этикет с Фреймут”.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор”, “Оля” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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