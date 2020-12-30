 

В США выявили заражение мутировавшим штаммом коронавируса из Британии

30.12.2020, 9:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американском штате Колорадо зафиксировали первый в США случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сказано в сообщении на сайте губернатора штата Джареда Полиса 29 декабря. 

“Представители здравоохранения штата объявили о первом в Колорадо случае новым штаммом коронавируса B.1.1.7. Ранее этот вирус обнаружили в Соединенном Королевстве”, – сообщил Полис.

Вирус выявили у мужчины в возрасте 20 лет. Сейчас он находится на самоизоляции в округе Элберт к юго-востоку от Денвера.  Пациент выздоравливает, сказано в сообщении.  

Сотрудники лаборатории в Колорадо определили новый вариант коронавируса у пациента с помощью сложного анализа тестовых образцов. Сначала в лаборатории сделали тест ПЦР, который оказался положительным. При исследовании не обнаружили сигнал гена “S”. Отсутствие этого сигнала является признаком нового штамма коронавируса. Исследователи начали дополнительно изучать штамм и обнаружили в нем восемь мутаций, рассказали в канцелярии губернатора Колорадо.

В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное

Новый, более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в последние дни в Швейцарии, Норвегии, Южной Корее и Иордании.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Известно о выявлении случаев инфицирования этим коронавирусом в ИспанииЯпонии. В Украине, по данным Минздрава, пока не подтверждали новый штамм

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет. В связи с этим более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Аномальное потепление спрогнозировали в ряде регионов России

03.08 / Глава МИД Украины объяснил, для чего Киеву дипотношения с Россией

28.07 / Иностранные IT-компании могут обязать открывать представительства в России

08.08 / Дорожающая еда вынудила американцев затянуть пояса

14.11 / Times – РФ расширит влияние в Африке с помощью военно-морской базы в Судане

14.09 / DWN – отказ от «Северного потока — 2» будет глупостью, которая ничего не изменит

24.12 / Россия разрешила поставку томатов с 12 предприятий Азербайджана

30.11 / Байден назвал кандидатов на ключевые должности в экономическом блоке правительства США

17.11 / Исследование генома млекопитающих завершено на 80%

04.12 / Новый менеджмент банкротит “Артемсоль” с целью продать за копейки – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска