 

Степанов стал потенциальным донором костного мозга

30.12.2020, 2:08, Новости дня
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и представители двух директоратов Министерства здравоохранения Украины стали потенциальными донорами костного мозга. Об этом сообщает издание “Буквы”

Об этом стало известно на мероприятии по случаю подписания меморандума между Минздравом и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга и популяризации донорства в Украине, которое прошло 29 декабря.

Степанов публично сдал образцы клеток. Он отметил, что база данных в Украине должна насчитывать не менее 20 тысяч образцов, а также призвал украинцев не быть равнодушными.

Издание пишет, что по данным Минздрава, в течение 2020 года в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Впервые украинские врачи стали выполнять такие пересадки от неродственного донора и уже выполнили четыре операции.

В Украине функционирует шесть центров трансплантации костного мозга, мощности которых постоянно растут. В бюджете 2021 года на реализацию пилотного проекта по трансплантации заложено 502 млн грн.

Степанов сказал, что в 2021 году высокотехнологичные медицинские услуги будут развиваться еще быстрее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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