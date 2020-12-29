В РФ против Навального возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере

29.12.2020, 21:46, Новости дня

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

В ведомстве уверяют, что Навальный потратил на личные цели часть из 588 млн руб., которые были собраны в качестве пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций.

“Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых “Фонд борьбы с коррупцией”, “Фонд поддержки средств массовой информации “Пятое время года”, “Фонд организации и координации защиты прав граждан”, “Фонд правового обеспечения граждан”, “Фонд защиты прав граждан “ШТАБ”, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель всех этих организаций Навальный, “действуя совместно с иными лицами”, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели. Он якобы приобрел за них личное имущество, материальные ценности и оплатил расходы, в том числе, отдых за границей.

“Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению”, – отметили в Следкоме.

После отравления, которое произошло в августе этого года, Навальный находится в Германии.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

После публикации статьи об отравлении политика в издании The Lancet, Навальному в РФ пригрозили заменой условного срока на реальный.