Видео: Что изменит уход Меркель
29.12.2020, 21:22,
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В 2021 году Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, пробыв в этой должности 16 лет. С ее уходом связывали надежду на потепление отношений между Россией и ФРГ, однако этим надеждам, судя по всему, не суждено сбыться. Напротив, все может стать еще хуже.
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Ангела Меркель
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Дмитрий Бавырин
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