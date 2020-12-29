 

Видео: Что изменит уход Меркель

29.12.2020, 21:22, Новости дня
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В 2021 году Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, пробыв в этой должности 16 лет. С ее уходом связывали надежду на потепление отношений между Россией и ФРГ, однако этим надеждам, судя по всему, не суждено сбыться. Напротив, все может стать еще хуже.

Теги: 

Ангела Меркель
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Германия
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Россия и Германия
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Дмитрий Бавырин



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