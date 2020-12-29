В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями

29.12.2020, 21:22, Новости дня

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Следственный комитет РФ возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций.

По версии следствия, для различных фондов, фактическим руководителем которых являлся блогер, было собрано 588 млн рублей. Среди этих организаций – «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», говорится на сайте СК.

«Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», – отмечается в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления и других лиц, причастных к делу.

Отметим, что за 2017 – начало 2020 годов блогер и члены его семьи совершили 21 поездку за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посетила Францию, Грецию, Египет и Латвию.

Политолог Алексей Мухин рассказывал газете ВЗГЛЯД, что есть уже все основания для следственных действий в отношении Навального по подозрению в государственной измене. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – сообщил Мухин.

В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей – предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». Ремесло сообщил, что по самым скромным оценкам, за последних четыре года Навальный присвоил более миллиарда рублей, собранных в качестве пожертвований.