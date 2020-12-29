Аваков выпустил новую книгу

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29.12.2020, 20:04, Новости дня
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 29 декабря презентовал свою третью книгу, которую он назвал “2014. Мгновения харьковской весны”. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

По словам главы МВД в книге он рассказал “об очень тревожных событиях, которые происходили в Харькове семь лет назад”, которые по его словам, повлияли на всю Украину. 

“Книга писалась долго и трудно – потому что я хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, а и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешне и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее. Я рассказываю свою историю – так, как видел и переживал ее”, – написал он.

В книге впервые публикуется детальный план “План захвата Харькова и области”, а также уникальные материалы разведки, записи телефонных переговоров лидеров сепаратистов с кураторами с вражеской стороны, рассказал Аваков.

“28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная кампания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге – создание “ХНР”. Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии”, – написал Аваков.

Он отметил, что в 2020 году не приглашал на презентацию своих друзей из-за распространения коронавирусной инфекции.  

Книга издана харьковским издательством “Фолио”. Она доступна на русском и украинском языках.

Свою первую книгу “Ленин с нами?” Аваков представил в ноябре 2017 года, вторую – “Зеленая тетрадь” – в мае 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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