Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами

29.12.2020, 19:12, Новости дня

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Директор российского шоумена и продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин, комментируя 29 декабря российскому “Пятому каналу” информацию о здоровье артиста и ситуацию со вскрытием двери в его квартиру правоохранителями, заявил, что после всего случившегося звезду шоу-бизнеса госпитализировали с многочисленным ушибами в одну из московских клиник.

Он объяснил, что полиции пришлось вскрыть дверь в квартиру Алибасова, так как к медикам, прибывшим на вызов, никто не вышел.

Горжанкин подчеркнул, что Алибасов в настоящее время не может глотать пищу, но рассказал ему, что якобы упал с лестницы. Предполагается, что, помимо ушибов, он мог получить сотрясение мозга и переломы. Медики эту информацию не комментируют.

По словам Горжанкина, в доме, где живет Алибасов, есть только одна лестница, но тот пользуется лифтом. При этом директор продюсера подчеркнул, что сомневается в ясности сознания Алибасова.

О том, что полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова, 29 декабря сообщил канал РЕН ТВ. Предполагалось, что продюсер не мог самостоятельно открыть дверь медикам, которые прибыли на вызов, так как якобы был в нетрезвом состоянии.

Это вторая госпитализация артиста за этот месяц – в начале декабря 2020 года Алибасов провел несколько дней в клинике. По словам его директора Вадима Горжанкина, причиной плохого самочувствия актера стала в том числе передозировка препаратом “Виагра”.